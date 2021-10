Night Teeth | il nuovo film di vampiri di Netflix

Advertising

Mauxa : Night Teeth, il nuovo film sui vampiri con Megan Fox e Jorge Lendeborg Jr. -

Ultime Notizie dalla rete : Night Teeth

Quotidiano.net

I pericoli del lavoro di autista non sono pochi, ma stando al film '' dobbiamo aggiungerne alla lista uno imprevedibile: portare in giro per la città belle, ricche e affascinanti clienti che si rivelano essere vampire. Per conoscere la sorte del malcapitato ...Ha due film attualmente in post produzione, due in preparazione e due completati in attessa di uscita (tra cuiin arrivo il 20 ottobre su Netflix ). Degli ultimi tre che ha fatto, Till ...Night Teeth è il film horror in uscita. Benny (Jorge Lendeborg Jr.), un autista freelance, è assunto dagli amici Blaire e Zoe per accompagnarli in diversi famosi locali notturni di Los Angeles. Quando ...