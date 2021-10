Netflix ha calcolato che Squid Game può valere 900 milioni

Leggi su wired

(Di lunedì 18 ottobre 2021), il nuovo fenomeno, potrebbe generare circa 900di dollari di ricavi per l’azienda di streaming. Una cifra straordinaria per uno show la cui produzione è costata solo 21,4di dollari. A soli 23 giorni dalla sua uscita, almeno i primi minuti disono stati visti da circa 132di persone, battendo tutti i record di visualizzazioni di una serie tv appena lanciata. La notizia è stata diffusa da Bloomberg, sulla base di cifre riportate da un documento interno di. Secondo la società statunitense di Los Gatos, in California, almeno l’88,9% delle persone che hanno iniziato la serie ne ha guardato più di un episodio e il 66% degli spettatori l’ha finita nei primi 23 giorni. ...