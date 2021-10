“Nessuno muore mai veramente”: la nuova inquietante teoria di una TikToker (che riguarda anche l’apocalisse) (Di lunedì 18 ottobre 2021) La morte ci affascina, fa riflettere, ma rimane il più grande mistero della vita. Nessuno sa infatti, a meno che non si sia religiosi, cosa ci aspetti nell’aldilà, eppure, quando le persone iniziano a condividere le loro teorie su ciò che accade dopo la morte, le cose possono diventare inquietanti. L’utente TikTok @joli.artist, infatti, ha lasciato i suoi follower di sasso dopo un video caricato sui social dal titolo “Apocalisse… di nuovo”. Divenuta abbastanza famosa per le sue discussioni dal sapore molto spesso macabro, il contenuto dell’ultimo video della TikToker si concentra su aspetti come la teoria del complotto e la fisica quantistica. Nel video, si cimenta nella “teoria dell’immortalità quantistica“, che non è altro che l’interpretazione dei “molti mondi” del fisico americano Hugh Everett. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 ottobre 2021) La morte ci affascina, fa riflettere, ma rimane il più grande mistero della vita.sa infatti, a meno che non si sia religiosi, cosa ci aspetti nell’aldilà, eppure, quando le persone iniziano a condividere le loro teorie su ciò che accade dopo la morte, le cose possono diventare inquietanti. L’utente TikTok @joli.artist, infatti, ha lasciato i suoi follower di sasso dopo un video caricato sui social dal titolo “Apocalisse… di nuovo”. Divenuta abbastanza famosa per le sue discussioni dal sapore molto spesso macabro, il contenuto dell’ultimo video dellasi concentra su aspetti come ladel complotto e la fisica quantistica. Nel video, si cimenta nella “dell’immortalità quantistica“, che non è altro che l’interpretazione dei “molti mondi” del fisico americano Hugh Everett. ...

