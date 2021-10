Nelle Marche oggi 37 nuovi contagi e pochi tamponi. I positivi quasi tutti in due province. Tre morti, tra loro una donna di 63 anni /Il ... (Di lunedì 18 ottobre 2021) ANCONA - I nuovi contagi Covid oggi, 18 ottobre 2021, Nelle Marche sono 37 ma con un numero di tamponi processati nel percorso diagnostico di appena 471, la percentuale è del 7,9%. Il tasso di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 ottobre 2021) ANCONA - ICovid, 18 ottobre 2021,sono 37 ma con un numero diprocessati nel percorso diagnostico di appena 471, la percentuale è del 7,9%. Il tasso di ...

Advertising

SBaroncia : La ScansioneNet - Blog di Opinioni e Notizie: Tommaso da Tolentino e i Francescani nelle Marche:... - cristin86212732 : RT @dukana2: #Terremoto nelle #Marche…in #Basilicata “balliamo tutti i giorni” per le trivelle assassine di #Eni #Shell e #Total su falde s… - Carmen5633 : RT @dukana2: #Terremoto nelle #Marche…in #Basilicata “balliamo tutti i giorni” per le trivelle assassine di #Eni #Shell e #Total su falde s… - Nonsonoio9 : RT @MunaronLuisella: Chi ci aiuta a salvare 4 maialini adulti, una femmina ha 21 anni, sono anagrafati e con codice stalla Sono tre femmine… - ALECUCCIOLO : RT @dukana2: #Terremoto nelle #Marche…in #Basilicata “balliamo tutti i giorni” per le trivelle assassine di #Eni #Shell e #Total su falde s… -