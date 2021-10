Nel derby di centrodestra ad Afragola vince Pannone, il candidato indicato da Fratelli d’Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Pannone è il nuovo sindaco di Afragola con il 51,35% (10.56 voti). Il nuovo primo cittadino, candidato con nove liste di centrodestra (tra cui FdI e Lega), è stato premiato nelle urne con un distacco di 553 voti sul candidato di centro, nelle cui liste però figurava anche la lista ufficiale di Forza Italia, Gennaro Giustino, fermo al 48,65% (9.953 voti). Un ballottaggio tirato fino all’ultimo minuto, al termine di un mese di campagna elettorale durissima, contrassegnata da episodi di violenza, da denunce per voto di scambio e con l’ombra delle infiltrazioni di camorra. Il ringraziamento di Pannone agli elettori di Afragola “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto” (John Donne)… E Voi, in questi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonioè il nuovo sindaco dicon il 51,35% (10.56 voti). Il nuovo primo cittadino,con nove liste di(tra cui FdI e Lega), è stato premiato nelle urne con un distacco di 553 voti suldi centro, nelle cui liste però figurava anche la lista ufficiale di Forza Italia, Gennaro Giustino, fermo al 48,65% (9.953 voti). Un ballottaggio tirato fino all’ultimo minuto, al termine di un mese di campagna elettorale durissima, contrassegnata da episodi di violenza, da denunce per voto di scambio e con l’ombra delle infiltrazioni di camorra. Il ringraziamento diagli elettori di“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto” (John Donne)… E Voi, in questi ...

