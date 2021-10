Nasconde il cadavere della madre nell’armadio per anni incassandone la pensione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano – Ha nascosto il corpo della madre nell’armadio per quasi due anni per avere la sua pensione da circa 1.700 euro. Ma nella tarda serata di sabato i carabinieri di Corsico lo hanno scoperto. Si tratta di un 50enne incensurato, deferito in stato di libertà per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello stato. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa in tarda serata, dopo la segnalazione della compagna dell’uomo, venuta a conoscenza di quanto nascosto dal fidanzato. La madre, 80 anni, sarebbe morta per cause naturali nel novembre 2019, secondo quanto riferito dal 50enne. Per tutto questo tempo il suo cadavere è stato nascosto nell’armadio ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano – Ha nascosto il corpoper quasi dueper avere la suada circa 1.700 euro. Ma nella tarda serata di sabato i carabinieri di Corsico lo hanno scoperto. Si tratta di un 50enne incensurato, deferito in stato di libertà per occultamento die truffa aggravata ai ddello stato. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa in tarda serata, dopo la segnalazionecompagna dell’uomo, venuta a conoscenza di quanto nascosto dal fidanzato. La, 80, sarebbe morta per cause naturali nel novembre 2019, secondo quanto riferito dal 50enne. Per tutto questo tempo il suoè stato nascosto...

