Napoli, tutto sereno tra il mister e Lozano. Il Mattino: “Oggi ulteriore chiarimento con tanto di scuse” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante la partita di ieri contro il Torino, pur essendo stato inserito in rosa solo alla ripresa ancora sullo 0-0, Lozano è stato poi sostituito da Spalletti prima dello scadere dei 90 minuti, cosa che ha mandato letteralmente il giocatore su tutte le furie. Il messicano stava dando mostra di una buona prestazione in campo, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante la partita di ieri contro il Torino, pur essendo stato inserito in rosa solo alla ripresa ancora sullo 0-0,è stato poi sostituito da Spalletti prima dello scadere dei 90 minuti, cosa che ha mandato letteralmente il giocatore su tutte le furie. Il messicano stava dando mostra di una buona prestazione in campo, L'articolo

Advertising

_Carabinieri_ : #15ottobre 1962: per contrastare il fenomeno delle sofisticazioni alimentari, nascono i #NAS dei #Carabinieri. Iniz… - Roby56100668 : @realvarriale @OfficialASRoma @juventusfc Come la Juve aNapoli… li peró non lo hai detto.. PS a Napoli Juve senza… - MadMassara : @ipj_jp Complesso di superiorità che supera ogni confine. Vedere Inter, Juve e Napoli 'banchettare' è tragicomico.… - alcarboni : RT @aindacomcorreio: Udinese: espulsione inventata per Pellegrini Lazio: rigore negato + gol irregolare + espulsione mancata Juventus: gol… - micheleguarino8 : #laDebolezzaDi noi Campani, amare Napoli nonostante tutto !?? #BuongiornoATutti ?? -