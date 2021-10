Napoli-Torino | tifosi inseguono il pullman | acceso anche un fumogeno Borrelli | “Gesto idiota” – VIDEO

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildeidelcheilazzurro dopo la vittoria col, la segnalazione arriva dal consigliere. Gli azzurri con il Toro hanno realizzato l’ottava vittoria consecutiva, con il gol decisivo di Victor Osimhen. L’ottava vittoria ha fatto esplodere lo stadio Diego Armando Maradona, ma c’è chi non si è fermato a gioire all’interno del catino di Fuorigrotta. Alcunihanno seguito ildel, come si vede nelallegato, a bordo di alcuni scooter. A segnalare quanto accaduto è stato un automobilista che ha inviato il tutto al consigliere regionale Francesco Emilio. Ildei...

Advertising

myrtamerlino : Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrode… - Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Il centrosinistra si avvia a conquistare 5 dei 6 capoluoghi di Regione al voto: se gli exit poll veni… - DAZN_IT : Com'è il tempo lassù, Victor? ?? Il Napoli batte il Torino e si conferma primo ?? #NapoliTorino #DAZN - annamaria_ff : RT @CalaminiciM: Conte ha detto che a Roma e Torino staranno all’opposizione. Se fosse stato anche così a Napoli,sarebbe stato un bel terno… - soloversacexme : RT @myrtamerlino: Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrodestra u… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino

..., Carbonia; strappa al centrodestra i comuni di Savona, Cosenza, Isernia; strappa alle liste civiche il sindaco di Latina; conferma i sindaci di Milano, Salerno, Rimini, Caserta,, ...In campionato, ilè reduce dalla vittoria casalinga contro iled in classifica occupa il primo posto con 24 punti, +2 sul Milan. Dall'altra parte troviamo la squadra di Michniewicz che ...Il centrosinistra ai ballottaggi vince in oltre metà delle 20 città al voto per eleggere il sindaco. Ai successi di Napoli, Bologna e Milano si aggiungono Roma e Torino, reduci entrambe da ...Diretta Venezia Fiorentina (risultato live 1-0) streaming video e tv del match valevole per l'ottava giornata di Serie A: Aramu porta avanti i lagunari.