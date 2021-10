Napoli, importante successo della terapia genica oculare: 10 bimbi ipovedenti riacquistano la vista (Di lunedì 18 ottobre 2021) . Arriva dalla città del Golfo l’ultima incoraggiante novità medica che conferma l’eccellenza della ricerca scientifica di stanza nel capoluogo partenopeo: 10 bambini provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia hanno riacquistato la vista grazie alla prima terapia genica, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ereditarie. Una metodologia terapeutica effettuata presso l’Azienda ospedaliera dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli. Una formula, approvata e rimborsata in Italia, per una rara forma di distrofia retinica ereditaria. Quella legata a mutazioni in entrambe le copie del gene Rpe65, che ha visto il suo esordio circa 15 anni fa. Con una sperimentazione di fase I realizzata grazie alla collaborazione tra l’Università Vanvitelli, la Fondazione Telethon e il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) . Arriva dalla città del Golfo l’ultima incoraggiante novità medica che conferma l’eccellenzaricerca scientifica di stanza nel capoluogo partenopeo: 10 bambini provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia hanno riacquistato lagrazie alla prima, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ereditarie. Una metodologia terapeutica effettuata presso l’Azienda ospedaliera dell’Università Luigi Vanvitelli di. Una formula, approvata e rimborsata in Italia, per una rara forma di distrofia retinica ereditaria. Quella legata a mutazioni in entrambe le copie del gene Rpe65, che ha visto il suo esordio circa 15 anni fa. Con una sperimentazione di fase I realizzata grazie alla collaborazione tra l’Università Vanvitelli, la Fondazione Telethon e il ...

