Napoli | Agostinelli e Dotto su Spalletti | ”Carriera e risultati parlano per lui | è un vincente”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, sono intervenutiche hanno parlato dele di. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Andrea, allenatore e opinionista, sule su“Ieri ho avuto un po’ di timore perché poteva sembrare la classica partita in cui bisognava stare attenti, ma il fatto che ilabbia vinto è incredibile. Non c’è stata una persona che avesse detto prima dell’inizio del campionato che ilpotesse essere così protagonista.? Lae iper lui, ha fatto bene ovunque, magari con qualche incidente di percorso ...

Advertising

100x100Napoli : Agostinelli: “Ieri ho avuto un po’ di timore ma il fatto che il Napoli abbia vinto è incredibile” - _SiGonfiaLaRete : #Agostinelli: '#Spalletti? I risultati parlano per lui. Squadra in fiducia e autostima' - allgoalsnapoli : Il pre-partita di #NapoliTorino su Canale 8. Vi proponiamo la trasmissione Energia Azzurra, tratta da Youtube, cond… - 100x100Napoli : Agostinelli: “Contro il Torino caricherei il Napoli contro Juric” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Agostinelli: “A Napoli c’è sempre pressione, Spalletti dovrà caricare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Agostinelli

100x100 Napoli

Di seguito le parole di: ' Ieri ho avuto un po' di timore perché poteva sembrare la classica partita in cui bisognava stare attenti. Ma il fatto che ilabbia vinto è incredibile . ...Cross pericoloso di. Penetrazione in area da sinistra e pallone basso ma Egharevba ... L'ARBITRO Quest'oggi la sfida Verona Fiorentina Primavera sarà diretta dal fischietto diFabio ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista. Di seguito le parole di Agostinelli: “Ieri ho avuto un po’ di timore perché po ...L'ex tecnico azzurro Andrea Agostinelli invita l'ambiente alla prudenza: il Napoli può dire la sua per lo scudetto, ma è presto per cantar vittoria.