MOVIOLA – Venezia-Fiorentina | Odriozola rischia l’espulsione | Massimi lo grazia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Protesta ilnel corso del primo tempo della sfida contro lae ne ha ben donde. L’arbitrodi Termoli, infatti, hatonon caricandolo del secondo giallo in un minuto, sbagliando però perché l’ammonizione era abbastanza codificata e viene invece risparmiata allo spagnolo. Al 27? il terzino destro viene ammonito per un intervento durissimo e fuori tempo in scivolata, quasi da arancione, non contento al 29? si fa superare da Haps e lo stende con un fallo tattico che francamente sembrava da giallo. Protestano i lagunari, ma niente da fare. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #VeneziaFiorentina, #Odriozola rischia l'espulsione: l'arbitro lo grazia -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Venezia

Calcio News 24

...e Fiorentina si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiFiorentina 0 - 01 Calcio d'inizio ...L'episodio chiave del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/22:Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Massimi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Alle 20.45 c’è Venezia-Fiorentina, l’ultima partita della 8a giornata di Serie A. L’ultima speranza per il fantacalcio. Italiano schiera Callejon, Vlahovic e Sottil nel tri ...Allo stadio Penzo, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Penzo”, Venezia e Fiorentina si a ...