Moviola Venezia Fiorentina | l’episodio chiave del match

(Di lunedì 18 ottobre 2021)delvalido per l’8ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Massimi.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Venezia

Calcio News 24

...e Fiorentina si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiFiorentina 0 - 0Fischio d'inizio alle ...Commenta per primo Il weekend di Serie A è pronto a chiudersi questa sera con la sfida trae Fiorentina . Ma tanto, tra sabato e domenica, è successo: le polemiche di Lazio - Inter , ......Allo stadio Penzo, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Penzo”, Venezia e Fiorentina si a ...La moviola: con il mani di Miki gol da annullare. Ma Orsato sbaglia - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...