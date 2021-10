Mourinho: «Grande Roma, unica cosa negativa il risultato» (Di lunedì 18 ottobre 2021) «C’è stata una Grande Roma, per me l’unica cosa negativa è il risultato. Da parte di tutti c’è stato un gran lavoro». Lo ha detto il tecnico della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Juventus. Il portoghese non ha voluto commentare i tanti errori dell’arbitro Orsato in partita, limitandosi a rispondere alle domande dei giornalisti raccontando l’accaduto: «Il quarto uomo mi ha detto, ‘non esiste vantaggio sul rigore’ e a quel punto io non ho voluto più discutere. Il resto lo lascio a voi, agli specialisti, a Rocchi e alla gente. Non ne voglio parlare. Poi dite che Mourinho ha perso e parla dell’arbitro. No, Mourinho non parla dell’arbitro». E sul dibattito tra Veretout e Abraham per il ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) «C’è stata una, per me l’è il. Da parte di tutti c’è stato un gran lavoro». Lo ha detto il tecnico della, José, in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Juventus. Il portoghese non ha voluto commentare i tanti errori dell’arbitro Orsato in partita, limitandosi a rispondere alle domande dei giornalisti raccontando l’accaduto: «Il quarto uomo mi ha detto, ‘non esiste vantaggio sul rigore’ e a quel punto io non ho voluto più discutere. Il resto lo lascio a voi, agli specialisti, a Rocchi e alla gente. Non ne voglio parlare. Poi dite cheha perso e parla dell’arbitro. No,non parla dell’arbitro». E sul dibattito tra Veretout e Abraham per il ...

