Mourinho attaccato da El Pais: “Ha fatto fuori gli spagnoli, la Spagna è un trauma” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mancato utilizzo di Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Carles Perez da parte di Josè Mourinho nella sua Roma non è passato inosservato in Spagna. Nella sua rubrica su El Pais Daniel Verdú arriva a parlare persino di “trauma radicato” nei confronti degli spagnoli. “Molti psicoanalisti pagherebbero una fortuna per far sedere José Mourinho sul loro divano per 50 minuti. Per sapere come diavolo funziona la testa di un personaggio a tratti travagliato, malinconico, narcisista ed egocentrico. Un ragazzo odioso e allo stesso tempo accattivante, eroico, nella sua ostinata scorrettezza politica. Non è necessario rivolgersi a Freud, però, per rilevare un trauma radicato: la Spagna”. El Pais sottolinea che Mou ha fatto ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mancato utilizzo di Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Carles Perez da parte di Josènella sua Roma non è passato inosservato in. Nella sua rubrica su ElDaniel Verdú arriva a parlare persino di “radicato” nei confronti degli. “Molti psicoanalisti pagherebbero una fortuna per far sedere Josésul loro divano per 50 minuti. Per sapere come diavolo funziona la testa di un personaggio a tratti travagliato, malinconico, narcisista ed egocentrico. Un ragazzo odioso e allo stesso tempo accattivante, eroico, nella sua ostinata scorrettezza politica. Non è necessario rivolgersi a Freud, però, per rilevare unradicato: la”. Elsottolinea che Mou ha...

Advertising

sportface2016 : #Villar e #BorjaMayoral non si vedono, El Pais attacca #Mourinho - infoitsport : Stankovic: “Mourinho? Mi ha attaccato al muro un paio di volte. Grazie a lui…” - infoitsport : Stankovic: “Mourinho un paio di volte mi ha attaccato al muro, ma ti migliora” - infoitsport : Stankovic: “Mourinho è una persona speciale per me. Un paio di volte mi ha attaccato al muro” - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Stankovic: “#Mourinho un paio di volte mi ha attaccato al muro, ma ho reagito sul campo” -