Morto Franco Cerri | il grande chitarrista jazz aveva 95 anni Era stato anche l’Uomo in ammollo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Mondo della musica in lutto per la morte di. Ile docente si è spento a Milano oggi 18 ottobre all’età di 95. A darne l’annuncio èil figlio Nicolas con un post su Facebook: “Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affettomusicista euomo. Fai buon viaggio, babbo”, ha scritto.ha lavorato al fianco di artisti come Django Reinhardt, Chet Baker, Gerry Mulligan, Billie Holiday, Stéphane Grappelli, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Tullio De Piscopo, Pino Presti, Jean Luc Ponty. Oltre alla musica, era diventato molto popolare negli60/70 grazie allo spot del bucato Bio Presto ...

E'all'età di 95Cerri, chitarrista jazz tra i più affermati diventato famoso al grande pubblico per la pubblicità di un detersivo in cui faceva 'l'uomo in ammollo'. Nato il 29 gennaio del ...Il post su Facebook è di Nicolas, figlio diCerri . Il chitarrista jazz milanese, famoso nel ... èall'età di 95 anni.È morto all’età di 94 anni il maestro Franco Cerri, uno dei jazzisti più significativi nel panorama italiano, che ha calcato le scene insieme ai più grandi, ma era noto a molti anche come il famoso “u ...È morto a 95 anni Franco Cerri, jazzista e docente italiano considerato tra i più grandi chitarristi nel mondo del jazz ...