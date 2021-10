Morto Franco Cerri | il cordoglio di De Piscopo | “Un musicista straordinario”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) NAPOLI – “Ci ha lasciato, un, la storia del Jazz mondiale. per me è stato un privilegio aver avuto la fortuna di essere stato il batterista dell’immenso maestro del Jazz. Grazie per tutti i tuoi insegnamenti,. Riposa In Pace”. Lo scrive su Facebook il batterista Tullio De(foto) per esprimerein merito alla scomparsa dia Milano all’età di 95 anni. L'articolo L'Opinionista.

Il post su Facebook è di Nicolas, figlio diCerri . Il chitarrista jazz milanese, famoso nel ... èall'età di 95 anni . "Da Milano è entrato nelle case di milioni di italiani grazie alla ......tra i 48 e il 52% andiamo negli Stati Uniti l'ex Segretario di Stato Colin Powell 84 anni è...essere approvata in consiglio dei ministri successivo il Ministro dell'Economia e Danieleche ...Noto come "l'uomo in ammollo", Franco Cerri si è spento all'età di 94 anni. Il figlio Nicholas lo saluta sul web.In piedi, inquadrato a mezzo busto, immerso in una vasca di vetro piena d'acqua fino al collo, divenne famoso come 'l'uomo in ammollo' grazie a ...