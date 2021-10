Morto Franco Cerri | grande chitarrista di jazz Divenne famoso anche grazie allo spot dell' Uomo in ammollo | aveva 95 anni

Advertising

repubblica : È morto Franco Cerri, grande chitarrista del jazz italiano e volto della pubblicità - Corriere : È morto il jazzista Franco Cerri: era stato anche l’Uomo in ammollo - ilpost : È morto a 95 anni il chitarrista Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani - 1956lia : ??Morto il chitarrista jazz Franco Cerri - Ultima Ora - ANSA - francelupi : RT @ilpost: È morto a 95 anni il chitarrista Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Franco

all'età di 94 anni il maestroCerri , uno dei jazzisti più significativi nel panorama italiano, che ha calcato le scene insieme ai più grandi, ma era noto a molti anche come il famoso '...Cerri. Il musicista aveva 94 anni.Cerri, chitarrista e docente italiano, è considerato tra i più grandi e autorevoli chitarristi italiani nel campo del jazz. Nato a Milano ma da ...Il mondo del jazz è in lutto per la morte del grande chitarrista Franco Cerri, mancato a Milano a 95 anni. “Abbiamo suonato insieme per mezzo secolo - racconta Enrico Intra, con cui aveva aperto la ...E' morto, all'età di 94 anni, Franco Cerri, considerato tra i più grandi e autorevoli chitarristi italiani nel campo del jazz. Ad annunciarlo è stato il pianista Enrico Intra, con cui aveva aperto la ...