Morto di Covid Colin Powell, ex segretario di Stato negli Usa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Colin Powell, ex segretario di Stato negli Usa, è Morto a ottantaquattro anni a causa delle conseguenze del Covid-19. A dare la notizia è stata la sua famiglia su Facebook: “Abbiamo perso uno straordinario marito, padre, nonno e un grande americano”. Ed hanno sottolineato che Powell, Morto in ospedale, era vaccinato: “Era completamente vaccinato. Vogliamo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021), exdiUsa, èa ottantaquattro anni a causa delle conseguenze del-19. A dare la notizia è stata la sua famiglia su Facebook: “Abbiamo perso uno straordinario marito, padre, nonno e un grande americano”. Ed hanno sottolineato chein ospedale, era vaccinato: “Era completamente vaccinato. Vogliamo L'articolo proviene da Inews.it.

