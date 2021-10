Morto Angelo Licheri | il volontario che provò a tirare fuori dal pozzo Alfredino Rampi

Advertising

Dispiacere e tristezza per la morte dell' uomo che con un gesto eroico provò a salvare la vita di un bambino, non riuscendoci per le molteplici avversità. ÈLicheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. Licheri era un ...Licheri era uno dei volontari che si impegnò, anima e corpo, per scongiurare il peggio. Purtroppo non ce la face. Purtroppo nessuno ce la fece, e il povero Alfredino morì. Licheri èla ...Angelo Licheri è morto. L’uomo aveva tentato di salvare il piccolo Alfredino Rampi, il bambino che il 10 giugno del 1981 era caduto in un pozzo a Vermicino. Due giorni dopo, di notte, Licheri si era f ...Tra il 12 e il 13 giugno di quarant'anni fa Licheri, "l'Uomo Ragno", si calò nel pozzo artesiano in cui era caduto il piccolo Rampi, per tentare di salvarlo. Oggi si è spento a 77 anni ...