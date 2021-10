Morto Angelo Licheri, eroe del Vermicino. Si era calato nel pozzo artesiano per salvare Alfredino (Di lunedì 18 ottobre 2021) È Morto Angelo Licheri, l‘eroe del Vermicino che ha tentato in tutti i modi di salvare il piccolo Alfredino Rampi. Il bimbo caduto in un pozzo artesiano e rimasto intrappolato fino alla morte, di cui quest’anno è ricorso il 40esimo anniversario. Angelo Licheri è stato uno dei volontari del Vermicino, si era recato lì nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981. Calandosi nel pozzo artesiano dove Alfredino Rampi era caduto e rimasto incastrato, Licheri era riuscito a raggiungere il bambino, restando con lui e parlandoci per circa 45 minuti. Morto Angelo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) È, l‘delche ha tentato in tutti i modi diil piccoloRampi. Il bimbo caduto in une rimasto intrappolato fino alla morte, di cui quest’anno è ricorso il 40esimo anniversario.è stato uno dei volontari del, si era recato lì nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981. Calandosi neldoveRampi era caduto e rimasto incastrato,era riuscito a raggiungere il bambino, restando con lui e parlandoci per circa 45 minuti....

