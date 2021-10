Morte Emiliano Sala, il pilota Henderson si dichiara colpevole (Di lunedì 18 ottobre 2021) David Henderson, pilota inglese, si è dichiarato colpevole per l’incidente che ha portato alla Morte di Emiliano Sala David Henderson si è dichiarato colpevole per l’incidente che ha portato alla Morte di Emiliano Sala. Il pilota britannico ha ammesso la propria negligenza per la vicenda. Henderson lasciò che fosse il collega David Ibbotson, il cui corpo non è mai stato ritrovato, a pilotare l’aereo sul quale viaggiava anche lo stesso giocatore. Ibbotson aveva una licenza di volo scaduta un paio di mesi prima. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Davidinglese, si ètoper l’incidente che ha portato alladiDavidsi ètoper l’incidente che ha portato alladi. Ilbritannico ha ammesso la propria negligenza per la vicenda.lasciò che fosse il collega David Ibbotson, il cui corpo non è mai stato ritrovato, are l’aereo sul quale viaggiava anche lo stesso giocatore. Ibbotson aveva una licenza di volo scaduta un paio di mesi prima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

