(Di lunedì 18 ottobre 2021) Divieto diper chi, multe salate per chi si distrae con lo, potenziamento del bonus taxi, estensione temporale del foglio rosa da 6 a 12 mesi e giro di vite alle botticelle, i...

Advertising

marchess88 : Sui monopattini arrivano il casco e l'assicurazione obbligatoria - Marchess86 : Sui monopattini arrivano il casco e l'assicurazione obbligatoria - infoitinterno : Monopattini, arrivano casco e assicurazione obbligatoria. Stretta sul fumo al volante e smartphone alla guida - disc_broken : @Marcell77640487 @borghi_claudio @valy_s @Emanuel47103740 Se vaccinano pure i monopattini forse ci arrivano -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini arrivano

ilmessaggero.it

... vale a dire quando l'utente prende dove vuole il veicolo, lo usa e lo abbandona ancora dove vuole, con una vera e propria giungla dilungo le vie e le piazze che spesso creano pericolo ...... e stiamo lavorando a deiche abbiano il casco incorporato nel noleggio". Rilevante ...facendo costruire in maniera tale che saranno da quattro carrozze anzichè da otto e quandoa ...Divieto di fumo per chi guida, multe salate per chi si distrae con lo smartphone, potenziamento del bonus taxi, estensione temporale del foglio rosa da 6 a 12 mesi e giro di vite alle botticelle, ...Più regole contro l'utilizzo selvaggio dei monopattini, ma anche divieto di fumo alla guida, stretta su smartphone, tablet e apparecchi che allontanano le mani dal volante, ritorno del bonus taxi, sfr ...