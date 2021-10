Mondiali ogni due anni, Fifa organizza incontri con i ct per discutere del nuovo calendario internazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle ultime settimane sta tenendo banco la possibilità di disputare i Mondiali ogni due anni, anziché ogni quattro, ipotesi che ha scatenato reazioni contrastanti da parte di tutto il mondo del calcio. A tal proposito la Fifa ha deciso di coinvolgere anche i commissari tecnici nel processo di consultazione sul nuovo calendario internazionale che sarà adottato dal 2024. Tra martedì e giovedì, dunque, si terranno due incontri tramite remoto che verranno coordinati da Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal e oggi capo dello sviluppo globale della Fifa. I temi all’ordine del giorno svarieranno dalla salute dei calciatori alle finestre internazionali passando ovviamente per la questione della frequenza dei ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle ultime settimane sta tenendo banco la possibilità di disputare idue, anzichéquattro, ipotesi che ha scatenato reazioni contrastanti da parte di tutto il mondo del calcio. A tal proposito laha deciso di coinvolgere anche i commissari tecnici nel processo di consultazione sulche sarà adottato dal 2024. Tra martedì e giovedì, dunque, si terranno duetramite remoto che verranno coordinati da Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal e oggi capo dello sviluppo globale della. I temi all’ordine del giorno svarieranno dalla salute dei calciatori alle finestre internazionali passando ovviamente per la questione della frequenza dei ...

