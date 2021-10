Modello Torino per il Pd: riconquista la Mole e tanti elettori M5s (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo una pausa durata cinque anni e targata M5s, il centrosinistra si riprende la città di Torino conquistando anche tanti elettori grillini. Stefano Lo Russo vince con quasi venti punti percentuali in più sul candidato di centrodestra Paolo Damilano. Ma a balzare all’occhio è un altro dato. Quello dei votanti assoluti. Se al primo turno il nuovo primo cittadino, professore di Geologia del Politecnico ed ex assessore all’Urbanistica del sindaco Fassino, aveva ottenuto 140 mila voti, oggi ha oltrepassato le 166 mila preferenze. Ben 26 mila voti in più rispetto a due settimane fa. Ciò significa che ha ampliato il suo bacino elettorale. Come? Da capogruppo uscente del Pd ha sempre fatto battaglia all’ex primo cittadino Chiara Appendino, la quale, come Virginia Raggi, non ha fatto alcun endorsement. Eppure, secondo la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo una pausa durata cinque anni e targata M5s, il centrosinistra si riprende la città diconquistando anchegrillini. Stefano Lo Russo vince con quasi venti punti percentuali in più sul candidato di centrodestra Paolo Damilano. Ma a balzare all’occhio è un altro dato. Quello dei voassoluti. Se al primo turno il nuovo primo cittadino, professore di Geologia del Politecnico ed ex assessore all’Urbanistica del sindaco Fassino, aveva ottenuto 140 mila voti, oggi ha oltrepassato le 166 mila preferenze. Ben 26 mila voti in più rispetto a due settimane fa. Ciò significa che ha ampliato il suo bacino elettorale. Come? Da capogruppo uscente del Pd ha sempre fatto battaglia all’ex primo cittadino Chiara Appendino, la quale, come Virginia Raggi, non ha fatto alcun endorsement. Eppure, secondo la ...

saumauro68 : RT @RaiNews: 'Prenderò a modello l'amministrazione uscente', dice il sindaco in pectore di Torino #LoRusso - Pippo78052783 : RT @RaiNews: 'Prenderò a modello l'amministrazione uscente', dice il sindaco in pectore di Torino #LoRusso - RaiNews : 'Prenderò a modello l'amministrazione uscente', dice il sindaco in pectore di Torino #LoRusso - mdemarco55 : Il centrosinistra vince sia con il modello rosso-giallo di Bologna e Napoli sia, se non di più, con quello rosso-se… - linkmotorsepoca : LANCIA - Flavia - € 19500 La versione coupé, opera di Pininfarina (che si occupò anche dell\'assemblaggio del model… -