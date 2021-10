Miriana Trevisan prende le distanze da Nicola Pisu: “Bacio? Non me la sento” (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è freddezza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu nelle ultime ore. Dopo essersi dichiarato alla showgirl, il giovane si è trovato di fronte ad un muro di dubbi e incertezze da parte della donna. La differenza di età tra i due, le tante responsabilità, il figlio di lei sono solo alcuni dei motivi per i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è freddezza tranelle ultime ore. Dopo essersi dichiarato alla showgirl, il giovane si è trovato di fronte ad un muro di dubbi e incertezze da parte della donna. La differenza di età tra i due, le tante responsabilità, il figlio di lei sono solo alcuni dei motivi per i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

