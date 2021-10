Milano vince l'Earthshot Prize del principe William: premiati gli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Londra cerimonia per scegliere i progetti migliori a livello internazionale per proteggere l'ambiente: Milano vince nella categoria "Un mondo senza sprechi" e porta a casa un milione di sterline. Anche Chiara Ferragni e Fedez avevano sostenuto come volontari per un giorno gli... Leggi su repubblica (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Londra cerimonia per scegliere i progetti migliori a livello internazionale per proteggere l'ambiente:nella categoria "Un mondo senza sprechi" e porta a casa un milione di sterline. Anche Chiara Ferragni e Fedez avevano sostenuto come volontari per un giorno gli...

Advertising

paologriseri : @lageloni Napoli Manfredi vince con il 62,9 per cento. M5s con il 9,7 non è decisivo. Non parliamo di Sala a Milano… - a42nno : RT @Corriere: Milano vince l’Earthshot Prize del principe William con gli hub di quartiere contro lo spreco di cibo - unstablelorenzo : mi sveglio con Milano che vince 1 milione di dollari per un progetto green ad una premiazione che non avevo mai sen… - MilanoSpia : Milano ha vinto l’Earthshot Prize del principe William per gli hub di quartiere contro lo spreco di cibo… - Corriere : Milano vince l’Earthshot Prize del principe William con gli hub di quartiere contro lo spreco di cibo -