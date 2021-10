Milano, uomo in scooter prova a forzare il blocco dei No green pass davanti all’Amsa e viene aggredito dai manifestanti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un centinaio di persone si è radunato davanti alla sede dell’Amsa, l’azienda municipalizzata dei servizi ambientali di Milano in via Olgettina, per protestare contro l’obbligo del green pass. I manifestanti hanno anche chiesto di poter fare un breve corteo fino alla rotonda della tangenziale. Quando uno scooterista ha cercato di forzare il blocco, c’è stato qualche momento di tensione con i manifestanti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un centinaio di persone si è radunatoalla sede dell’Amsa, l’azienda municipalizzata dei servizi ambientali diin via Olgettina, per protestare contro l’obbligo del. Ihanno anche chiesto di poter fare un breve corteo fino alla rotonda della tangenziale. Quando unoista ha cercato diil, c’è stato qualche momento di tensione con iL'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

