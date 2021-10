Milano, per due anni nasconde cadavere madre in armadio per incassare pensione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha nascosto il corpo della madre nell’armadio per quasi due anni per avere la sua pensione da circa 1.700 euro. Ma nella tarda serata di sabato i carabinieri di Corsico lo hanno scoperto. Si tratta di un 50enne incensurato, deferito in stato di libertà per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello stato. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa in tarda serata, dopo la segnalazione della compagna dell’uomo, venuta a conoscenza di quanto nascosto dal fidanzato. La madre, 80 anni, sarebbe morta per cause naturali nel novembre 2019, secondo quanto riferito dal 50enne. Per tutto questo tempo il suo cadavere è stato nascosto nell’armadio della camera da letto avvolto in sacchi di plastica che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha nascosto il corpo dellanell’per quasi dueper avere la suada circa 1.700 euro. Ma nella tarda serata di sabato i carabinieri di Corsico lo hanno scoperto. Si tratta di un 50enne incensurato, deferito in stato di libertà per occultamento die truffa aggravata ai ddello stato. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa in tarda serata, dopo la segnalazione della compagna dell’uomo, venuta a conoscenza di quanto nascosto dal fidanzato. La, 80, sarebbe morta per cause naturali nel novembre 2019, secondo quanto riferito dal 50enne. Per tutto questo tempo il suoè stato nascosto nell’della camera da letto avvolto in sacchi di plastica che ...

