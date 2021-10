Milan, senti Pioli: 'Ibrahimovic non sarà titolare contro il Porto' (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Ibrahimovic sta meglio ma nell'ultima partita ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbiamo tanto di più nelle gambe". Così Stefano Pioli alla vigilia dell'incontro del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) "sta meglio ma nell'ultima partita ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbiamo tanto di più nelle gambe". Così Stefanoalla vigilia dell'indel ...

