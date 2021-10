Milan, Pioli: «Porto decisivo per la Champions. Ibrahimovic è pronto» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Le sue dichiarazioni Porto – «Affrontiamo un avversario tosto e molto preparato, non sarà per nulla facile ma abbiamo preparato una buona strategia che spero ci permetterà di battere il Porto. Passaggio agli ottavi? Domani è decisiva». Ibrahimovic – «Credo che Ibra avrà un minutaggio più alto, rispetto al match contro l’Hellas Verona». BENNACER – «Sta bene e ha una grande condizione. Domani è pronto per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match diLeague contro ilStefano, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match diLeague contro il. Le sue dichiarazioni– «Affrontiamo un avversario tosto e molto preparato, non sarà per nulla facile ma abbiamo preparato una buona strategia che spero ci permetterà di battere il. Passaggio agli ottavi? Domani è decisiva».– «Credo che Ibra avrà un minutaggio più alto, rispetto al match contro l’Hellas Verona». BENNACER – «Sta bene e ha una grande condizione. Domani èper ...

