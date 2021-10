Milan | Leao | «Champions | vogliamo arrivare lontano Attenti al Porto»

Advertising

AntoVitiello : Partita pazza a #SanSiro, il #Milan ribalta il doppio svantaggio nella ripresa e vince una gara pesantissima. Gli i… - Gazzetta_it : Leao, il Mister Wolf del Milan: ora risolve le partite, spassandosela - KunGrax : RT @Sora44589715: @SpudFNVPN Di Leao cosa pensi? Da napoletano per me lui è un grande calciatore, uno dei pochi che si salva nel Milan - KunGrax : RT @vperro21: @MorroLuca1 @bonerismo1 bologna milan gioca leao > queste “partite” - CalcioNews24 : #Milan, #Leao: «#ChampionsLeague, vogliamo arrivare lontano. Attenti al #Porto» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao

...per primo Quello di domani sera all' Estadio Do Dragao è già un crocevia fondamentale per il... SU COSA L'HA COLPITO DI: 'E' più consapevole delle sue qualità e sta più dentro la partita. Ha ...Commenta per primo Rafael, attaccante del, è intervenuto in conferenza stampa accanto a Stefano Pioli per presentare la sfida di Champions League con il Porto: le sue dichiarazioni. CONTINUITA' - 'Cosa è cambiato ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "È più consapevole delle proprie qualità, ...(ANSA) – MILANO, 18 OTT – “Giocare contro il Porto è sempre difficile. Sono difficili da affrontare, ma domani per me e i miei compagni sarà una finale: vogliamo vincere e fare punti per andare avanti ...