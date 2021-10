Migrazioni e pari opportunità nel lavoro | l' impegno del forum di Global Compact Network

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migrazioni pari

Affaritaliani.it

Stimolare il confronto e l'approfondimento sul temaattraverso la garanzia diopportunità di assunzione, crescita e sviluppo, carriera, in vista degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni ...... primariamente attraverso la garanzia diopportunità di assunzione, crescita e sviluppo, carriera, possono attivarsi e giocare un ruolo cruciale,. Quello delleè un fenomeno che ha da ...(Roma, 17 ottobre 2021) - Roma, 17 ottobre 2021 - La città di Bari si prepara ad ospitare la sesta edizione dell'Italian Business & SDGs Annual Forum, promossa ...Il Forum sarà l'occasione per stimolare il confronto e l'approfondimento sui temi delle migrazioni e del lavoro dignitoso, questioni attuali e prioritarie per l'agenda politica ...