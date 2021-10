Michetti fa gli auguri al nuovo sindaco: «Ho dato il massimo. Pago anche il dato nazionale» (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Ho dato il massimo, abbiamo dato il massimo». Di fronte alla severità dei numeri che certificano la sua sconfitta, Enrico Michetti non si nasconde dietro il dito. L’applauso scrosciante e sincero che lo accoglie pochi minuti prima delle 18 mentre fa il suo ingresso nel suo comitato di via Antonio Malfante, a Tormarancia, gli dà atto, se non altro, dell’impegno profuso. E in qualche modo lo ripaga delle amarezze subite in una campagna elettorale che, almeno su Roma, non ha risparmiato colpi proibiti. Ha imparato a sue spese le asprezze della politica. Sono arrivati addirittura a rinfacciargli brani di interviste decontestualizzate e risposte date agli ascoltatori nel “filo diretto” intrattenuto da Radio Radio, la sua emittente. Michetti incontra la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Hoil, abbiamoil». Di fronte alla severità dei numeri che certificano la sua sconfitta, Enriconon si nasconde dietro il dito. L’applauso scrosciante e sincero che lo accoglie pochi minuti prima delle 18 mentre fa il suo ingresso nel suo comitato di via Antonio Malfante, a Tormarancia, gli dà atto, se non altro, dell’impegno profuso. E in qualche modo lo ripaga delle amarezze subite in una campagna elettorale che, almeno su Roma, non ha risparmiato colpi proibiti. Ha imparato a sue spese le asprezze della politica. Sono arrivati addirittura a rinfacciargli brani di interviste decontestualizzate e risposte date agli ascoltatori nel “filo diretto” intrattenuto da Radio Radio, la sua emittente.incontra la ...

