“Mi vuoi sposare?” Proposta da pelle d’oca per la super vip Migliaia di fan estasiati

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il gossip esplode oltreoceano dove è stato appena annunciato tramite social che Kourtney Kardashian e Travis Barker si sposano. La sorella di Kim Kardashian e lo storico batterista dei Blink 182 non hanno lasciato nulla al caso. A prendere l’iniziativa è stato il musicista che ha chiesto a Kourtney di sposarlo sulla spiaggia e circondati di rose rosse e candele. Le ha poi dato un anello che non è passato di certo inosservato. Kourtney ha postato le foto dellasul suo profilo Instagram, scrivendo un semplice “Forever”, ovvero “per sempre”. A seguire, i due promessi sposi hanno trascorso le ore successive in compagnia di amici e parenti, come dimostrano le stories su Instagram delle altre sorelle. Protagonista assoluta Kim che ha pubblicato un video di Kourtney Kardashian e Travis che si baciano, facendo uno zoom sull’anello al dito. Anche Kendall Jenner ha ...

rosskywaIker : #YouS3 SPOILER . . . . . . . . . . Love che ammazza i novax, amore mi vuoi sposare? - jiminiepetal : yoongi produce e rilascia così tanta musica that's so hot yoongi mi vuoi sposare ti prego - robynotrobi : @whatifwerewrite @unabarcaditempo MI VUOI SPOSARE?????? - antoni_antoni_3 : @lacharlot82 Mi vuoi sposare? - ell82660252 : RT @t3rt3ss: tanto vale dirmi che mi vuoi sposare -

Ultime Notizie dalla rete : vuoi sposare

Tv Sorrisi e Canzoni

Lonordo si inginocchia: 'Mi?'. Lei esplode di gioia e dice sì, il pubblico è in delirio. Chris Martin scherza e dice di voler essere tra gli invitati, impegni permettendo. Infine ...Mia madre mi mi rivela devoun mio cugino di primo grado, di 26 anni: "Qui funziona così. ... "A casa mi sono chiesta: ma è questa è l'ultima immagine, l'ultimo ricordo cheavere di tua ...Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi. La malattia non li divide e il comico pugliese si emoziona e si commuove: "Mi ha chiesto di morire in contemporanea" ...Amalia non ha fatto commenti in merito e si sa poco della sua vita personale. “Il governo ritiene che l’erede possa anche sposare una persona dello stesso sesso”, ha scritto il primo ministro al parla ...