Meteo | persiste l’instabilità al Sud | nebbia al Centro-Nord

(Di lunedì 18 ottobre 2021)una certa instabilità al Sud, mentre altornano le prime nebbie: le previsionidi oggi lunedì 18 ottobreL’inizio di settimana sarà all’insegna della stabilità, favorita da un’alta pressione che ha invaso la nostra Penisola. Anche le temperature sono in rialzo, sfiorando valori al di sopra della media stagionale. Quest’oggi cielo parzialmente soleggiato sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, con isolati rovesci in Calabria e Sicilia. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino i primi banchi disi formeranno sulle pianure deled al. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’oroscopo della settimana: le pagelle dei segni dal 18 al 24 ottobre, la ...

... mentre sull'Europa sudorientale e Balcaniuna residua ansa depressionaria, i nfluenzando marginalmente il tempo anche su parte del nostro Paese .weekend: circolazione fresca in ...weekend. Ancora maltempo sull'Italia, ma in miglioramento in serata Le condizioniall'interno della nostra Penisola sono apparse mediamente perturbate soprattutto nella prima ......Siuazione instabile su tutta la Sicilia con allerta gialla. Molte nubi compatte rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; tempesta a Catania. Temperature minime in aumento sul resto del Paese. Tempera ...Previsioni Meteo Arabba Arabba, Lunedì 18 Ottobre: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 12°C, la ...