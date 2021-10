Meteo Campania: sole fino a mercoledì, poi arriva il maltempo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Meteo Campania: la prima parte della settimana sarà caratterizzata da temperature alte, mentre la seconda dall’arrivo delle piogge. Meteo Campania sole fino a mercoledì 20 ottobre, poi arriva la pioggia che da giovedì 21 ottobre arriva in tutta Italia. In queste ore un campo di alta pressione sta via via espandendosi con sempre maggior Leggi su 2anews (Di lunedì 18 ottobre 2021): la prima parte della settimana sarà caratterizzata da temperature alte, mentre la seconda dall’arrivo delle piogge.20 ottobre, poila pioggia che da giovedì 21 ottobrein tutta Italia. In queste ore un campo di alta pressione sta via via espandendosi con sempre maggior

