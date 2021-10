Mercedes-Petronas | fine della partnership | Aramco alla finestra

(Di lunedì 18 ottobre 2021)concluderanno la loroal termine dell’attaule stagione di Formula Uno. La scuderia sembra essere destinata ad un accordo con: ladi un’era? La compagnia statale petrolifera, è stata main sponsorscuderiadal suo ritorno in Formula Uno nel 2010. Laha prodotto sette titoli mondiali consecutivi e ottimi profitti per entrambi. Tuttavia, stando a quanto riportato da Decalspotters, l’accordo sembra essere destinato a concludersi al termine dell’attuale stagione di Formula Uno. L’impatto del covid ha avuto effetti anche sull’azienda malese che comunque non smetterà di investire nel motorsport. ...

sono partner dal 2010 in un rapporto di collaborazione a lungo termine che è reciprocamente vantaggioso', ha affermato la fonte a GPFans.net. 'L'anno scorso abbiamo esteso la ...In particolare e' 'Principal Partner' del team di Formula 1'sette volte campione del mondo' e ha annunciato piano per diventare azionista per un terzo del team. Nel 2020 ha ...Nonostante le tante voci circolate nella giornata di ieri, le quali riportavano di una Mercedes pronta a formare un contratto pluriennale con Aramco per il ruolo di title sponsor, la scuderia campione ...La Petronas ha ribadito il suo impegno a lungo termine con la Mercedes in Formula 1, dopo le speculazioni secondo cui il rapporto sarebbe potuto finire presto emerse nel corso del weekend.