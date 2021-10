Mercedes-Benz Italia dona 1 Euro all’Airc per ogni km di test drive (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel mese di ottobre la Stella si tinge di rosa per sostenere la campagna contro il tumore al seno di Fondazione AIRC ed offrire il proprio contributo alla ricerca. Un impegno che, dal 25 al 30 ottobre, vedrà protagoniste le sedi Italiane di Mercedes-Benz Cars e Vans aderenti, che offriranno ai propri clienti l’opportunità di essere protagonisti della raccolta fondi. Per ogni chilometro percorso durante le attività di test drive, infatti, Mercedes-Benz Italia donerà 1 Euro a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata nella ricerca e nella prevenzione di questa malattia. A tenere a battesimo l’iniziativa è Shès Mercedes, il brand della Stella la nato per aprire una porta di accesso e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel mese di ottobre la Stella si tinge di rosa per sostenere la campagna contro il tumore al seno di Fondazione AIRC ed offrire il proprio contributo alla ricerca. Un impegno che, dal 25 al 30 ottobre, vedrà protagoniste le sedine diCars e Vans aderenti, che offriranno ai propri clienti l’opportunità di essere protagonisti della raccolta fondi. Perchilometro percorso durante le attività di, infatti,donerà 1a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata nella ricerca e nella prevenzione di questa malattia. A tenere a battesimo l’iniziativa è Shès, il brand della Stella la nato per aprire una porta di accesso e ...

