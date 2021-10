Mercati europei deboli. Su Milano pesa lo stacco cedole

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Su Piazza Affarino però i ribassi delle sette che oggi staccano la cedola: Banca Ifis, Banca Mediolanum, Generali, Ilpra, Intesa Sanpaolo, MARR, Unipol. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,48%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +106 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%. Tra gli indici di Eurolandia contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,50%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,27%, e soffre Parigi, che ...