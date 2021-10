Meloni: sinistra ha allontanato elettori demonizzando avversari (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Credo che si debba riconoscere che il centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative, siamo tutti consapevoli". Così Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo la sconfitta elettorale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Credo che si debba riconoscere che il centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative, siamo tutti consapevoli". Così Giorgiain conferenza stampa dopo la sconfitta elettorale ...

peppeprovenzano : Dalla crisi più dura della nostra storia si può uscire a #sinistra. Grazie ai nostri sindaci, su tutti a… - Adnkronos : #Ballottaggi2021, Meloni: “La sinistra ha trasformato la campagna elettorale in una lotta nel fango”. - HuffPostItalia : Meloni ammette la sconfitta: 'La sinistra ha trasformato la campagna elettorale in una lotta nel fango' - simosim27051969 : RT @peppeprovenzano: Dalla crisi più dura della nostra storia si può uscire a #sinistra. Grazie ai nostri sindaci, su tutti a @gualtierieur… - note_tricolore : Oggi abbiamo imparato che gli elettori di destra non han votato per colpa della campagna elettorale della sinistra… -