Meloni perde le elezioni pensa al complotto: 'Arcuri indagato solo a fine campagna elettorale...' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Saper perdere è una virtù rara. E parlando di questa particolare virtù, la destra italiana, di area Meloni - Salvini, non ne ha mai dato dimostrazioni eccellenti. Oggi, in particolar modo, con tre ...

filotesa : RT @DrApocalypse: la peggior destra della storia repubblicana perde pure a #Latina. #Meloni, #Salvini, continuate pure così, con le vostre… - infoitinterno : Ballottaggi, per il centrodestra una debacle ma chi perde di più è Meloni - DrApocalypse : la peggior destra della storia repubblicana perde pure a #Latina. #Meloni, #Salvini, continuate pure così, con le v… - smilypapiking : RT @enzoben43: La lezione di questo voto è che una dx radicale non può vincere le elezioni perché perde i voti di centro,essenziali per ent… - ninabecks1 : RT @jacopo_iacoboni: Se oggi il centrodestra perde a Roma e perde pure Torino, vedo molto male politicamente Salvini e Meloni. Si aprirebb… -