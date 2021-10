Meloni fa solo vittimismo | ' Hanno criminalizzato l' opposizione'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meloni solo

... l'appello di GiorgiaVertice del centrodestra dopo le elezioni: il commento di Salvini in seguito alla sconfitta Uscito sconfitto dalle ultime elezioni, confermandola città di Trieste e ...Personaggio sconosciuto ai più, è apparso quanto meno poco adatto al ruolo, e nonper certe ... salvo quello di essere il candidato voluto da. La gravità di questa scelta appare forse ...Alla fine ha vinto il Partito democratico. Tuttavia, considerate le dimensioni e la qualità dell’astensionismo, la vittoria sembra dovuta per lo più all’inconsistenza degli avversari. Per questo è nec ...giorgia meloni e matteo salvini Antonio Polito per il “Corriere della Sera” Si sa che la storia non si fa con i se. Ma con i se si può giocare a fare un po’ di «storia controfattuale», detta anche «uc ...