Meloni e i motivi della sconfitta: "Il centrodestra? Abbiamo 3 posizioni diverse". Ma non fa autocritica: "Campagna elettorale splendida" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Divisioni interne e derby con la Lega per la leadership del centrodestra? Posizione sul green pass? Ambiguità sulla condanna della matrice neofascista dopo l'assalto alla sede della Cgil? Nulla di tutto ciò, secondo Giorgia Meloni. Se da una parte la leader di Fratelli d'Italia ammette la sconfitta alle elezioni amministrative, pur ridimensionandola ("Ho sentito parlare di débâcle, ma i numeri dicono altro…"), dall'altra l'autocritica viene meno. Anzi, la responsabilità è tutta dello schieramento avversario. "La sinistra ha trasformato questa Campagna in una lotta nel fango e l'ha fatto criminalizzando l'avversario, cercando di rendere impresentabile l'altro ritirando fuori slogan degli anni Settanta", ha attaccato la leader di FdI in conferenza stampa, ...

