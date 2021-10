Meloni: centrodestra penalizzato da tre diverse posizioni su Draghi (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Dobbiamo partire da candidati con profili politici". Lo ha detto Giorgia Meloni commentando l'esito dei ballottaggi. Ancora, altro "tema di fondo che ci ha penalizzato è che i tre partiti del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Dobbiamo partire da candidati con profili politici". Lo ha detto Giorgiacommentando l'esito dei ballottaggi. Ancora, altro "tema di fondo che ci haè che i tre partiti del ...

Advertising

Maumol : La scelta di Salvini e Meloni di simpatizzare con i No Green Pass e i No Vax ha allontanato dal centrodestra gli el… - sole24ore : Ballottaggi, per il centrodestra una débâcle ma chi perde di più è Meloni - La7tv : #elezioniamministrative2021 Paolo #Mieli: 'Per il centrodestra è una catastrofe, tutti i loro candidati hanno preso… - gazzettamantova : Elezioni amministrative, Meloni: “Sconfitti, ma la debacle è dei 5 Stelle. Ora un vertice con Salvini e Berlusconi… - GarauSilvana : #Genova, dove governano la #Meloni con #Salvini, #centrodestra. Ieri sera. -