Meloni ammette la sconfitta: "La sinistra ha trasformato la campagna elettorale in una lotta nel fango" (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Centrodestra esce sconfitto alle amministrative: non riusciamo a strappare al centrosinistra le grandi città. Ma da sconfitta a debacle, è eccessivo. Debacle è del M5s, il Pd sta festeggiando sulle spoglie degli alleati grillini", è il primo commento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al secondo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra ha perso quasi ovunque, in particolare a Roma e Torino, dove si giocavano le partite principali. Conquistata solo Trieste. "Nessun partito può gioire quando una città come Roma elegge il proprio sindaco con queste cifre: c'è una crisi della democrazia, non della politica. Tutti dovrebbero interrogarsi. La gente non è andata a votare perchè la politica con i giochi di palazzo ha mortificato la volontà dei cittadini, e questa campagna ...

