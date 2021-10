Meloni accusa l' imbarbarimento della politica | è la stessa che diede del ' criminale' a Conte?

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L'analisisconfitta fatta da Giorgiaè stata di bassissimo profilo. Nessuna autocritica sulla sua sempre più spiccata tendenza ad attribuire al prossimo azioni e frasi che non ...

Affluenza choc, ecco quanti romani hanno deciso il sindaco della Capitale 'Il Partito democratico mi senbra che stia festeggiando sulle spoglie degli ex alleati grillini', dice lache...ad_dyn Ma soprattutto perché è stata Giorgiaa dare del criminale a Conte e a definire Speranza un ministro che faceva morire le persone, con l'aggravante in questo caso dell'allusione. Per ...Bruciante sconfitta del centrodestra che riesce a confermare solo la città di Trieste. Gualtieri nuovo sindaco di Roma: "Porteremo la capitale all'altezza dell'Europa". Meloni accusa: "Il ...L'analisi della sconfitta della capa di fratelli d'Italia è stata di bassissimo livello. E cosa diceva a Speranza?