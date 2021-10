Melissa Satta, il vedo-non vedo del vestito incanta: da paura (Di lunedì 18 ottobre 2021) Melissa Satta ha voluto sfoggiare, tramite l’ultimo post condiviso, il suo outfit della serata di ieri. La showgirl infiamma il Club: “About last night!” Prima un video, poi tre foto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha voluto sfoggiare, tramite l’ultimo post condiviso, il suo outfit della serata di ieri. La showgirl infiamma il Club: “About last night!” Prima un video, poi tre foto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

infoitsalute : Melissa Satta: 'Icardi ha raggiunto Milano per chiedere scusa a Wanda Nara' - zazoomblog : Icardi-Wanda Melissa Satta: “Forse Mauro deve farsi perdonare qualcosa…” - #Icardi-Wanda #Melissa #Satta: #“Forse - ganeshubik : Ma Trevisani per quale squadra tifa? Chiedo per Melissa Satta. - iacopogalli3 : RT @nonleggerlo: “Tutti su Instagram mi chiedono, ma per che squadra tifa Beppe Bergomi?” — Melissa Satta a #SkyCalcioClub - Labassaeanord : @nonleggerlo Melissa Satta, inutile come il clacson su un aereo. -