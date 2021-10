Medico a convocazione ATA per stabilire efficienza nelle pulizie. La denuncia della Uil: domani solo quelli con occhi azzurri? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una scuola a Montecatini fa trovare il Medico alla convocazione per stabilire chi e in che modo può essere efficiente nelle pulizie… ma la procedura per l’attribuzione di incarico nel profilo di CS prevede questo?... il profilo di CS è soltanto questo, pulire e basta…? Le regole che democraticamente ci siamo dati con il contratto scuola possono essere stravolte dal fai da te pseudo - efficientistico…? Una scuola può decidere, stravolgendo le attuali modalità di selezione del personale, chi assumere o meno…? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una scuola a Montecatini fa trovare ilallaperchi e in che modo può essere efficiente… ma la procedura per l’attribuzione di incarico nel profilo di CS prevede questo?... il profilo di CS è soltanto questo, pulire e basta…? Le regole che democraticamente ci siamo dati con il contratto scuola possono essere stravolte dal fai da te pseudo - efficientistico…? Una scuola può decidere, stravolgendo le attuali modalità di selezione del personale, chi assumere o meno…? L'articolo .

Advertising

Domenico1oo777 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Venerdì #Dybala voleva allenarsi in gruppo e si aspettava la convocazione per #JuveRoma Ha vinto la linea del… - MikiG78 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Venerdì #Dybala voleva allenarsi in gruppo e si aspettava la convocazione per #JuveRoma Ha vinto la linea del… - MoyanoEstefania : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Venerdì #Dybala voleva allenarsi in gruppo e si aspettava la convocazione per #JuveRoma Ha vinto la linea del… - gaembw : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Venerdì #Dybala voleva allenarsi in gruppo e si aspettava la convocazione per #JuveRoma Ha vinto la linea del… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Venerdì #Dybala voleva allenarsi in gruppo e si aspettava la convocazione per #JuveRoma Ha vinto la linea del… -