McDonald's con Ghali per raccontare come cambia il Big Mac (Di lunedì 18 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – McDonald's lancia il nuovo modo di preparare i panini, e con l'occasione annuncia una nuova collaborazione con Ghali, uno dei volti italiani testimoni dei valori dello stare insieme, dell'inclusione e della multiculturalità.Quella con Ghali si inserisce nella scia delle collaborazioni internazionali portate avanti da McDonald's in altri Paesi con artisti come Travis Scott, BTS e J Balvin.“Da sempre McDonald's è un posto in cui mi sento a casa. Ci andavo da bambino quando mamma riusciva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L'idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi rende molto orgoglioso; è un cerchio che si chiude”, commenta Ghali.“Da oggi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) –'s lancia il nuovo modo di preparare i panini, e con l'occasione annuncia una nuova collaborazione con, uno dei volti italiani testimoni dei valori dello stare insieme, dell'inclusione e della multiculturalità.Quella consi inserisce nella scia delle collaborazioni internazionali portate avanti da's in altri Paesi con artistiTravis Scott, BTS e J Balvin.“Da sempre's è un posto in cui mi sento a casa. Ci andavo da bambino quando mamma riusciva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L'idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi rende molto orgoglioso; è un cerchio che si chiude”, commenta.“Da oggi, ...

