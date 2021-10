Mauro Icardi vola a Milano e smentisce la rottura con Wanda Nara ma lei si toglie l'anello (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sembrava fosse tornato il sereno per la coppia ma la manager argentina si è tolta la fede. La coppia nel caos mediatico viene accusata di aver organizzato una messinscena. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sembrava fosse tornato il sereno per la coppia ma la manager argentina si è tolta la fede. La coppia nel caos mediatico viene accusata di aver organizzato una messinscena.

tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - Corriere : Icardi con Wanda Nara a Milano: pace fatta? Abbracci e cuori (su Instagram) tra i due - ParliamoDiNews : Wanda Nara ha tolto l`anello, è davvero finita con Mauro Icardi #wanda #nara #tolto #lanello #davvero #finita… - Rickae_22 : RT @Rickae_22: Il tutto in meno di 24 ore. Ringraziamo Wanda Nara e Mauro Icardi per il cinema gratuito -